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بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية

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بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية
تقدم أشرف ناجى المحامى، ببلاغا للنائب العام ضد النائب مرتضى منصور برقم 3930 لسنة 2016 عرائض النائب العام، يتهمه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية، لإجباره بالضغط على سامح سيف اليزل.

وقال مقدم البلاغ: فوجىء الشعب المصرى بقيام مرتضى منصور بتهديد رئيس الجمهورية على الملأ وعلى شاشات التليفزيون وأمام الملايين من المصريين والعرب فى العديد من البرامج التليفزيونية، وكرر التهديد لرئيس الجمهورية أكثر من مرة مع أكثر من إعلامى منها مداخلة مع الإعلامى محمود معروف، ومداخلة مع الإعلامى سيد على، ومداخلة أخرى مع الإعلامى خالد الغندور.

وطالب" ناجى" مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مرتضى أحمد منصور عضو البرلمان المصرى ورئيس نادى الزمالك، والتحقيق معه بعد رفع الحصانة عنه فى الاتهامات الموجهه إليه لتهديده رئيس الجمهورية أكثر من مرة، وكذا قيامه بإهانه رئيس الجمهورية والتطاول عليه ومحاولة التقليل من شأنه على القنوات الفضائية والإعلامية وإحالته للمحاكمة الجنائية.


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مصر 365

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