قصيدة الأبنودي لـ"مرسي": يا حلاوتك ياللي سواقتك عجباني.. من كتر خوفنا على راحتك هنشوفلها ريس تاني

كتب : محمد عاشور السبت 29-06-2013 22:12

وجه الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، رسالة إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قبل تظاهرات غد المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وقال الأبنودي في كلمة أذاعها برنامج "آخر النهار"، مخاطبًا الرئيس محمد مرسي: "إن هناك توحدًا حقيقيا بين كل أطراف الشعب المصري حول حملة تمرد، وهذه اللحظة عظيمة جدا كنا مفتقدينها.. حمدالله على السلامة يا مصر".

وكتب الشاعر الكبير قصيدة جديدة بمناسبة الأحداث الجارية، بعنوان "مكانشي بيبات فيها جعان"

مكانش بيبات فيها جعان.. دلوقتي نشفت تنشيفة

ضرايبنا رايحة على الإخوان.. وشبابنا مش لاقي وظيفة

داير يبيعنا للترك والفرس.. ومفيش بيعة ملهاش عمولة

بيقولوا دا اللي هيفتح القدس.. هي القدس يابني إزازة كوكاكولا؟

لو منهم لأتغر الأهداف أنجزوها.. والقدس صَبَحِت حر من كتر ما حرروها

وش الغروب ما يترسم غير بالشفق.. يمشي الشفق يستفرد الليل بالبلاد.. وما يقتل الحرية غير داء الزهق.. وما تتقل أحلامكم غير بالاعتياد مؤامرة متخططة تخطيط غريب ومريب.. راسماه أمريكا بخط حويط ومش باين.. الضبع يعمل حمل والكلب يعمل ديب.. وملكش فيه دور رئيسي إلا لو خاين

رصوها رصة الإبل وهللوا في العرض.. ودنسوا كل قيمة وكل زعقة بأجر

لو تحشدوها آلاف إحنا نبات الأرض وإحنا التمرد وإحنا بوابات الفجر

لسة واطي القصر وانت لسة خايف.. عليّ عليّ كل ما تعليه بيوطي أو كأنه الهدير الجاي للشعب اللي زاحف.. الحيطان مهما تعلي أوطى منه

في الحرب ما يتقتل إلا اللي بص وراه.. ولا ينتصر على العدو إلا اللي نفسه طويل.. وياما زحف الشعب غيّب شموس لطغاة كان في اعتقاد الجميع غروبها من المستحيل

راجل عجوز زينا ولحيته شبرين.. الشر شحنه بطاقة كره شيطاني.. واقف بيدعي علينا "عصبة الكافرين" رجله في مصر لكن إيده في بلد تاني

وهيعملوا اللالي يا خلي.. لكن على مين؟.. الشعب حافظ ألاعيبهم وقاريهم.. عاملين أئمة وأهل نصوص وفنوى ودين.. هما قتلة ولسة الدم في أديهم من بيوت الطين وجدران الصفايح ساعة الساعة تلاقيني طلعت حافي.. لا تصدق سكتتي أنا مهر جامح في ثواني هانطرك من فوق كتافي

لو حتى راح تنزل لوحدك انزل متقولش احنا كام وهما كام.. هتافك الصادق أكيد هيزلزل قلب الزمن ويعدل الأيام

عندي حل لكن لئيم وخبيث يبطل الثورة من السلمية.. أرموا مولوتوف وسطنا يا رئيس وابتدي أحكامك العرفية

امنع البنزين وشلّ المدينة.. برضه هيكونوا هناك في الميعاد.. هي دي الحيلة يا أبو راس تخينه؟ كل ما تعاند هنزاد في عناد

وشعبنا مش لاقي العيش.. واللي محدش بيحاسبه غضبان أوي علشان الجيش عرف الطريق تاني لشعبه

ويا ريس المركب يا حلاوتك ياللي سواقتك عجباني.. من كتر خوفنا على راحتك هنشوفلها ريس تاني.. هنشوفلها ريس تاني