أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تأمر بحبس أعضاء شبكة منافية للآداب يقودها بواب وزوجته فى مدينة نصر

Google+ Print
النيابة تأمر بحبس أعضاء شبكة منافية للآداب يقودها بواب وزوجته فى مدينة نصر النيابة تأمر بحبس أعضاء شبكة منافية للآداب يقودها بواب وزوجته فى مدينة نصر
أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، بحبس دعارة يقودها بواب وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت للعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد قيام "ربيع.ع" حارس عقار مسجل آداب وزوجته "أ.م" بإدارة شقتين ببرج سكنى بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 1000 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب والعميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات والعقيد عماد العوضى، بسرعة مداهمة الوكر وضبط المتهمين فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مداهمة الشقة، وتم ضبط زوجة البواب وكل من "إسراء ا"، و"بدرية ب"، و"عبد الله. ب"، و"عبد الله. ش" رجال أعمال خليجيين، وتم ضبط 2469 ريال سعودى، و1900 جنيه مصرى، و5 هواتف محمولة، و2 زجاجة خمور، وملابس داخلية وخارجية للمتهمين، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على حارس العقار.

- سقوط شاب يقوم بتسهيل دعارة زوجته للسائحين بالفنادق فى القاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل