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ضبط سائق قبل ترويجه 3500 قرص من عقار التامول بالشرقية

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ضبط سائق قبل ترويجه 3500 قرص من عقار التامول بالشرقية ضبط سائق قبل ترويجه 3500 قرص من عقار التامول بالشرقية
تمكن الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بالشرقية، من ضبط سائق قبل ترويجه 3500 قرص مخدر، تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس وحدة مخدرات فاقوس، برئاسة العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، من ضبط " محمد ع م ع " 24 سنة سائق ومقيم أبوكبير، وبحوزته 3500 قرص من عقار التامول، فى كمين أعد له بناحية مركز فاقوس، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 7996لسنة2016 جنايات مركز فاقوس، وجار العرض على النيابة العامة.
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