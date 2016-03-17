بالصور.. تعليم القليوبية تكرم المدرسين المبعوثين للخارج

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية احتفالية لتكريم المعلمين المبعوثين على مستوى المحافظة ممن اجتازوا البرنامج التدريبى (إدارة الموارد البشرية) والذى عقد بمركز التنمية المهنية بالقليوبية برعاية الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى وكلية التربية النوعية ببنها وإدارة البعثات الخارجية بالقليوبية.

وقام كلا من مختار شاهين وكيل المديرية وعادل عطية مدير عام التعليم العام والتوجيه الفنى وأم كلثوم رسلان مدير مركز التنمية المهنية بتكريم 54 معلما من المعلمين المبعوثين فى الخارج والمتميزين فى البرامج التدريبية.

وقال مختار شاهين وكيل المديرية إن المحافظة تمتلك رصيدا من المعلمين المبعوثين بالخارج بإجمالى 560 معلما تم إبتعاثهم لعددا من الدول الأوربية لنقل خبراتها التعليمية والأكاديمية والمهنية لمصر ولمحافظة القليوبية بما ينعكس على العملية التعليمية ويرفع من شأنها.

وأضاف عادل عطية مدير عام التعليم العام والتوجيه الفنى ان المديرية بدأت سلسلة من البرامج التدريبية للمعلمين والعمل على الإستفادة من المتدربين والمبعوثين للخارج لنقل خبراتهم لزملائهم واعداد برامج تدريبية واعداد تقارير بنتائج تلك الزيارات والبعثات الخارجية مؤكدا ان المؤتمر الأول للمبعوثين والذى نظمته المديرية يمثل نواة حقيقية ونقلة نوعية فى سبيل تطوير التعليم فى مصر ومن ثم للمحافظة .

وأكد أن البرنامج تضمن عددا من المحاور منها إدارة الموارد البشرية والمراحل الإستراتيجية لها وفن التحفيز ومعوقاته وكيف تكون مديرا ناجحا وتقييم الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية بين الواقع والمأمول والمشكلات المتعلقة بأداء الأفراد فى العملية التعليمية.

وشهدت الاحتفالية تكريم 54 معلما وتكريم الفريق المشرف على التدريب وهم الدكتور احمد السيد والدكتورة هيام على والدكتور صلاح عبد القادر والدكتور خالد محمود والدكتور هانى شحتة والدكتور محمد لملوم.

كما تم تكريم فريق العمل المشرف على العملية التدريبية وهم كلا من نجوان محمود مدير كما تم تكريم فريق العمل المشرف على العملية التدريبية وهم كلا من نجوان محمود مدير إدارة البعثات بالمديرية واحمد علام مسئول البعثات واعضاء مركز التنمية المهنية أشرف متولى وحسين محمد ومحمد حمودة ومحمد حجاج .



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