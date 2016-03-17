محافظ دمياط: 4 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات دمياط

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع الدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة بدمياط، والمهندس أمين العطار مدير عام الإسكان وبحضور دكتور ياسر مأمون مدير عام مستشفى كفر سعد المركزى موقف مشروعات الصحة والتى تنفذها مديرية الإسكان بدمياط، وعلى رأسها أعمال ترميم مستشفى كفر سعد المركزى، وتم تجهيز كراسة الشروط لترميم عدد 2 مبنى بالمستشفى وجارى البدء فى إجراءات الطرح والترسية باعتماد 3 مليون جنيه لأعمال الترميم.

وبالنسبة لمستشفى الطوارىء بكفر سعد المركزى أوضح مدير عام الاسكان أنه سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية بالكامل مع تشطيبات المبنى فى نهاية مارس الحالى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جارى طرح مناقصة لفرش المستشفى من خلال وزارة الصحة حيث من المتوقع أن يتم التوريد خلال شهر أبريل المقبل .

وبحث المحافظ موقف أعمال الصيانة بمستشفى الحميات بدمياط حيث تمت إجراءات الترسية وجارى اعتمادها ليتم التنفيذ فوراً، وأعمال الحماية المدنية بجميع مستشفيات المحافظة لرفع كفاءتها واستكمال شبكات الحريق والاطفاء والمخصص لها مبلغ 4 مليون جنيه فقد تقرر إجراء الطرح والترسية قبل بداية شهر مايو على أن يتم التنفيذ فى آخر شهر يونيو 2016.

كما تم بحث أعمال الترميم الشاملة واستكمال الدور الثانى بعيادة حى أول بمدينة دمياط حيث أوضح وكيل وزارة الصحة أنه جارى اعتماد 4 مليون جنيه للتطوير وأن الوزارة وعدت بارتباط ليبدأ العمل قريباً فى ترميم المستشفى ، وأنه جارى البحث عن أرض لانشاء عيادة جديدة تخدم حى المنتزه بالكامل حيث أكد تقرير الاستشارى أن المبنى بوضعه الحالى به مشاكل إنشائية.

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