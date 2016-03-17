محافظ المنيا ومدير الأمن يضعان أكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

قام اللواء طارق نصر محافظ المنيا، يرافقه اللواء رضا طبلية مدير الأمن، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك في إطار بدء احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من رجال الدين بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن حرس الشرف، وتعالت الأغاني الوطنية التي عزفتها فرقة الموسيقي العسكرية ورفع أعلام مصر على النصب التذكاري بكورنيش النيل.

وقدم المحافظ التحية لعدد من المواطنين بمنطقة الكورنيش، كما وجه التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة اللذين ضحوا بحياتهم فداءا للوطن.

وطالب المحافظ المواطنين فى بيان للمحافظة اليوم، بالإخلاص والتفاني في العمل لتنمية ورفعة الوطن، مؤكدا أن مصر في أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم في العمل.

وشهد المحافظ ضمن الاحتفالات استعراض طابور عرض من أمام مبنى ديوان عام المحافظة والذي شارك فيه مديرية الأمن ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة وعدد من مجالس المدن بمنطقة الكورنيش أمام ديوان عام المحافظة، وعزفت الأغاني الوطنية وتزين الكورنيش ومبنى المحافظة بالأعلام.

ويفتتح المحافظ الأسبوع القادم عدد من المشروعات من إجمالي 120 مشروعا على مستوى المحافظة بجميع القطاعات في الوحدات المحلية التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة خلال الاحتفالات، بتكلفة إجمالية قدرها 603 مليون و721 ألف و759 جنيها.ً