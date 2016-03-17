أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنيا ومدير الأمن يضعان أكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

Google+ Print
محافظ المنيا ومدير الأمن يضعان أكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء محافظ المنيا ومدير الأمن يضعان أكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء
قام اللواء طارق نصر محافظ المنيا، يرافقه اللواء رضا طبلية مدير الأمن، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك في إطار بدء احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من رجال الدين بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن حرس الشرف، وتعالت الأغاني الوطنية التي عزفتها فرقة الموسيقي العسكرية ورفع أعلام على النصب التذكاري بكورنيش النيل.

وقدم المحافظ التحية لعدد من المواطنين بمنطقة الكورنيش، كما وجه التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة اللذين ضحوا بحياتهم فداءا للوطن.

وطالب المحافظ المواطنين فى بيان للمحافظة اليوم، بالإخلاص والتفاني في العمل لتنمية ورفعة الوطن، مؤكدا أن مصر في أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم في العمل.

وشهد المحافظ ضمن الاحتفالات استعراض طابور عرض من أمام مبنى ديوان عام المحافظة والذي شارك فيه مديرية الأمن ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة وعدد من مجالس المدن بمنطقة الكورنيش أمام ديوان عام المحافظة، وعزفت الأغاني الوطنية وتزين الكورنيش ومبنى المحافظة بالأعلام.

ويفتتح المحافظ الأسبوع القادم عدد من المشروعات من إجمالي 120 مشروعا على مستوى المحافظة بجميع القطاعات في الوحدات المحلية التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة خلال الاحتفالات، بتكلفة إجمالية قدرها 603 مليون و721 ألف و759 جنيها.ً

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017