إحالة موظفى وحدة الشئون بالدوير للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بأسيوط

شنت رئاسة مركز ومدينة صدفا اليوم، حملة لمتابعة سجلات الحضور والانصراف وبيان مدى الانضباط فى سير العمل بقرى الدوير والبربا، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة وتعليمات محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس مركز ومدينة صدفا المهندس محمد فرغلى، إنه ترأس لجنة متابعة ميدانية، وبالمرور على وحدة الشئون الاجتماعية بالدوير تبين غياب جميع الموظفين وإغلاق الباب، وعلى فور تم إحالتهم جميعآ للتحقيق ورفع مذكرة بشأن الحالة، مضيفآ أنه بالمرور على الوحدة المحلية بالبربا لمتابعة سير العمل تم إحالة 29 عاملا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل .

وفى ذات السياق شدد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى على ضرورة تغيير منظومة العمل وتحقيق الانضباط والالتزام، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً أن مصر لن تنهض إلا بالتفانى فى العمل وبذل المزيد من الجهد.

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