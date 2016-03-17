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فريق لجنة الجودة ينهى زيارته لكلية زراعة جامعة بنها بمشتهر

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فريق لجنة الجودة ينهى زيارته لكلية زراعة جامعة بنها بمشتهر فريق لجنة الجودة ينهى زيارته لكلية زراعة جامعة بنها بمشتهر
أنهى فريق لجنة الجودة والمراجعة الخارجية بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، برئاسة الدكتور محمود عبدالمحسن أستاذ بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، أعماله بكية الزراعة بمشتهر – جامعة بنها بعد الزيارة التى استمرت لمدة 3 أيام لاعتماد الكلية من ضمان الهيئة والاعتماد.

من جانبه قال الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة، إن أعضاء اللجنة تفقدوا جميع المبانى الجديدة وقاعات المدرجات والامتحانات بالكلية، فضلا عن تفقد مزارع الدواجن والإنتاج الحيوانى والصوب الزراعية والفاكهة والخضراوات والاطلاع على البرامج الجديدة، وكذلك عقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية لمدى تعريفهم بالجودة ومشاركتهم فيها.

وأشار عميد الكلية إلى أنه جار فى انتظار التقرير النهائى للجنة المراجعة الخارجية بعد الانتهاء من جميع أعمالها تمهيدًا لاعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجهًا الشكر للدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها ونوابه وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى للكلية والهيئة المعاونة والطلاب والمستفيدين من المجتمع المدنى ومنسقى وفرق عمل معايير الاعتماد على دعمهم غير المحدود للكلية.
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>- "إنتاج الموالح.. الطموحات والتحديات" ندوة بزراعة بنها غدا
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فريق الجودة بجامعة مشتهر (1)

فريق الجودة بجامعة مشتهر (2)

فريق الجودة بجامعة مشتهر (3)
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