أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..وزير التعلم العالى يتفقد تطورات مستشفى الأميرى بجامعة الإسكندرية

Google+ Print
بالصور..وزير التعلم العالى يتفقد تطورات مستشفى الأميرى بجامعة الإسكندرية بالصور..وزير التعلم العالى يتفقد تطورات مستشفى الأميرى بجامعة الإسكندرية
تفقد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، مستشفى الأميرى الجامعى وأعمال التطوير التى قامت بها جامعة الإسكندرية، خلال الفترة الأخيرة، ويرافقه الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم مخلص عمد كلية الطب ونواب الجامعة.

كان قد اجتمع وزير التعليم العالى مع مجلس جامعة الإسكندرية لمناقشة مشاكل مستشفيات الجامعة، وبحث آخر التطورات فى الجامعة والمناهج الدراسية وأعداد الطلاب المتقدين العام القادم.
>وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية (1)

وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية (2)

وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية (3)

وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية (4)

وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية (5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365