بالصور..وزير التعلم العالى يتفقد تطورات مستشفى الأميرى بجامعة الإسكندرية

تفقد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، مستشفى الأميرى الجامعى وأعمال التطوير التى قامت بها جامعة الإسكندرية، خلال الفترة الأخيرة، ويرافقه الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم مخلص عمد كلية الطب ونواب الجامعة.

كان قد اجتمع وزير التعليم العالى مع مجلس جامعة الإسكندرية لمناقشة مشاكل مستشفيات الجامعة، وبحث آخر التطورات فى الجامعة والمناهج الدراسية وأعداد الطلاب المتقدين العام القادم.

>



>