فى اليوم العالمى للمياه.. 650 مليونا بلا مياه صالحة للشرب

هناك 650 مليون شخص أى عشر سكان العالم لا يحصلون على مياه آمنة وهو ما يعرضهم لأمراض معدية وموت مبكر، ووفق تقديرات الأمم المتحدة يمكن للمياه القذرة وسوء نظم الصرف أن تصيب الأطفال بإسهال شديد وتقتل 900 طفل تحت سن الخامسة يوميا على مستوى العالم أى طفل كل دقيقتين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العدوى التى تحدث بين المواليد نتيجة لنقص المياه الآمنة والبيئة النظيفة تتسبب فى حالة وفاة كل دقيقة فى مكان ما من العالم.

وأكدت الأمم المتحدة أن توفير مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحى هى أساسية لصحة الإنسان. وهى مهمة أيضا لمزايا واضحة أخرى منها توفير المال والوقت وعناصر ملموسة أكثر مثل سهولة ورغد العيش والكرامة والخصوصية والسلامة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الاستثمار بدولار واحد فى تحسين موارد المياه وخدمات الصرف الصحى سيعود بمكاسب تتفاوت ما بين 4 و11 دولارا وأن ذلك يعتمد على أسلوب التدخل.

ويحل اليوم العالمى للمياه الذى تحتفل به الأمم المتحدة يوم 22 مارس ويركز على الصلة بين المياه والوظائف وكيف يمكن أن توفر المياه فرص عمل لائق بأجر وتسهم فى اقتصاد صديق للبيئة وتنمية مستدامة.

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