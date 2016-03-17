وزير الأوقاف ينيب أمين الأعلى للشئون الإسلامية لحضور مؤتمر علماء أفريقيا

أناب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، الدكتور أحمد علي عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف لتمثيل الوزارة في مؤتمر علماء شرق أفريقيا الذي يبدأ أعماله السبت بجيبوتى لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "تعزيز الأمن الفكري ومواجهة تهديدات التطرف الديني " لبحث حماية المجتمعات من اختراقات الجماعات الإرهابية.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر وزراء وعلماء من مختلف الدول الإسلامية لإقتراح استراتجية للتصدى للتطرف والإرهاب بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

من جانب أخر يفتتح وزير الأوقاف يوم الأحد المقبل مؤتمر "وسطية الفكر في الدراسات الإسلامية" الذي تقيمه كلية دار العلوم بجامعة المنيا وذلك بحضور اللواء طارق نصر محافظ المنيا، و الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، و الدكتور محمد عبد الرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم بجامعة المنيا، وعلماء من 15 دولة عربية وأجنبية ونخبة من أساتذة جامعة المنيا والجامعات المصرية.

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