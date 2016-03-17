أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأكراد يعلنون نظامهم الفيدرالى بمنطقة القامشلى شمال سوريا

Google+ Print
الأكراد يعلنون نظامهم الفيدرالى بمنطقة القامشلى شمال سوريا الأكراد يعلنون نظامهم الفيدرالى بمنطقة القامشلى شمال سوريا
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل، أن "الأكراد" أعلنوا نظامهم الفيدرالى بمنطقة القامشلى شمال سوريا.

وكانت الخارجية الأمريكية، أكدت أنها لن تعترف بأى منطقة شبه مستقلة أو حكم ذاتى فى سوريا، بعد أن أشارت تقارير تفيد بنية الأكراد إعلان النظام الفدرالى فى مناطق سيطرتهم.

واليوم أنهى ممثلون لأحزاب كردية سورية اليوم الأول من اجتماعاتهم فى شمال شرق البلاد، وسط معلومات تؤكد عزمهم إعلان النظام الفدرالى فى مناطق سيطرتهم ضمن رؤية كاملة لاعتماد الفدرالية فى كامل سوريا مستقبلا.


>- الخارجية الأمريكية: لن نعترف بأى منطقة شبه مستقلة أو حكم ذاتى فى سوريا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365