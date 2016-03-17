الأكراد يعلنون نظامهم الفيدرالى بمنطقة القامشلى شمال سوريا

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل، أن "الأكراد" أعلنوا نظامهم الفيدرالى بمنطقة القامشلى شمال سوريا.

وكانت الخارجية الأمريكية، أكدت أنها لن تعترف بأى منطقة شبه مستقلة أو حكم ذاتى فى سوريا، بعد أن أشارت تقارير تفيد بنية الأكراد إعلان النظام الفدرالى فى مناطق سيطرتهم.

واليوم أنهى ممثلون لأحزاب كردية سورية اليوم الأول من اجتماعاتهم فى شمال شرق البلاد، وسط معلومات تؤكد عزمهم إعلان النظام الفدرالى فى مناطق سيطرتهم ضمن رؤية كاملة لاعتماد الفدرالية فى كامل سوريا مستقبلا.

- الخارجية الأمريكية: لن نعترف بأى منطقة شبه مستقلة أو حكم ذاتى فى سوريا

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