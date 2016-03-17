بالصور.. نجوم الكرة يتقدمون تشييع جثمان الشهيد محمد عمر بالإسكندرية

بدأت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الشهيد المقدم شريف محمد عمر ابن الكابتن محمد عمر المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى السابق، من أمام مسجد سيدى جابر الشيخ بعد أداء صلاة الظهر، استعداداً لدفنه فى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالمنارة .

وحضر الجنازة العسكرية محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر واللواء نادر الجنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ووعدد من الرموز السكندرية ونجوم الكرة منهم محمود الخطيب والكابتن شوقى غريب المدير الفنى لنادى الإنتاج الحربى .

- جنازة عسكرية لنجل محمد عمر بحضور الخطيب وطاهر أبوزيد

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