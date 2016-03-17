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دراسة بيئية لمشروع كويتي لإنتاج الغاز برأس غارب باستثمارات 130 مليون دولار

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دراسة بيئية لمشروع كويتي لإنتاج الغاز برأس غارب باستثمارات 130 مليون دولار دراسة بيئية لمشروع كويتي لإنتاج الغاز برأس غارب باستثمارات 130 مليون دولار

مشروع لإنتاج الغاز برأس غارب – أرشيفية

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الخميس، عقد جلسة التشاور المجتمعية حول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة معالجة الغازات والمخلفات البترولية وتحويل لغاز نقي وكبريت وبوتاجاز باستثمارات كويتية بتكلفة 130 مليون دولار بالاشتراك مع الشركة العامة للبترول.

يتم ذلك بما يتفق مع قانون البيئة والخطوط الإرشادية الخاصة بتقييم الأثر البيئي لقطاع البترول والغاز والإدارة المستدامة والسليمة للموارد الطبيعية وتضمنت أهداف الدراسة التاكيد على الالتزام بالاشتراطات البيئية وخطة الرصد البيئي للمشروع.

حضر الجلسة نواف العنزي رئيس الشركة الكويتية للغاز والزيت وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للبترول ومسؤولي البيئة والمحميات الطبيعية وعدد من الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني.

كانت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء قد اقرت التسوية وديًا بشأن العقد المبرم مع العامة للبترول والشركة الكويتية، وتلزم الجانب الكويتي باستثمار 65 مليون دولار لتنفيذ مشروع جديد لاستغلال الغاز الطبيعي بطاقة 15 مليون قدم مكعب يوميًا.

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