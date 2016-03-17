محافظ أسيوط في يوم المرأة: المحافظة أنجبت رائدات في العمل الاجتماعي والحكومي

أشاد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بدور المرأة المصرية الرائد في ثورتي 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ومشاركتها في صياغة الدستور الجديد للبلاد والذي أعطي لها حقوقها كاملة.

وقال “الدسوقي”، إلى أن أسيوط أنجبت سيدات رائدات في العمل الاجتماعي والحكومي وقيادات نسائية من بينهن 3 وزيرات في عهود مختلفة مثل الدكتورة حكمت ابوزيد والدكتورة أمال عثمان والدكتورة فينيس كامل، بالإضافة إلى رائدات في مجالات مختلفة تتشرف بهم مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط تحت عنوان “المرأة وآفاق المستقبل” بمناسبة يوم المرأة المصرية بقاعة نادي المهندسين بأسيوط.

حضر المؤتمر الدكتورة أميمة يوسف مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والدكتورة هالة يسري رئيس قسم الدراسات الإجتماعية بمركز بحوث الصحراء والدكتور أحمد سيد سباعي أستاذ قسم إدارة الاعمال بكلية التجارة والمهندس عبدالحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط خلال الإحتفالية على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في المجتمع،لافتًا إلى أن حركة المحليات الداخلية الأخيرة في أسيوط راعت تواجد قيادات نسائية في المحافظة خاصة في رئاسة المراكز والأحياء. ولفت إلى مشاركة المرأة الفعاله في مجلس النواب المنتخب.

من ناحيتها دعت الدكتورة هالة يسري رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بمركز بحوث الصحراء إلى ضرورة تحقيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوية في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وأهمية تطبيق هذه الاستراتيجية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، مؤكدة على أهمية مشاركة المرأة فى صناعة القرار لكونها جزء مكمل للرجل داخل المجتمع.

قدم الدكتور حسن صلاح كامل نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، خلال المؤتمر مراجعة علمية حول “زواج الأقارب”، والتي أوضح من خلالها أن هذه الظاهرة تمثل واحدة من أبرز العادات المجتمعية التي تورث العديد من المشكلات الصحية ذات التأثير الضار والخطير، والتي تنتشر في مصر بنسبة 38%.

أكد “كامل”، أنه في حالة استمرارها لعدة أجيال متتالية تتسبب في تراكم الصفات الوراثية غير الجيدة مما يؤدي إلى ضعف النسل.

فيما قام الشيح محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط بإلقاء محاضرة خلال الحفل بعنوان “المرأة وترسيخ القيم الدينية فى المجتمع”، تناول فيها تكريم الإسلام للمرأة مستعينا بآيات من القرآن الكريم ومن الاحاديث النبوية التى حثت على حسن معاملة المرأة وتكريمها.

> وعددت أميمه يوسف مقرر فرع المجلس بأسيوط من انجازات الفرع بعمل معارض لشباب الخريجين وتقديم الدورات التدريبية على إقامة المشروعات الصغيرة والتسويق لها، مؤكدة سير العمل وفقا لاستراتيجية المجلس.

وفي ختام الحفل قدم المهندس عبدالحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط درع نقابة المهندسين للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على جهوده ومشاركته الفعالة والمستمرة في جميع المجالات التنموية والمجتمعية للمحافظة.