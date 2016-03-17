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ملك الأردن يعزى الرئيس الفلسطينى فى ضحايا حادث حافلة المعتمرين

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ملك الأردن يعزى الرئيس الفلسطينى فى ضحايا حادث حافلة المعتمرين ملك الأردن يعزى الرئيس الفلسطينى فى ضحايا حادث حافلة المعتمرين

بعث عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى الخميس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بضحايا حادث السير الذى تعرضت له حافلة كانت تقل معتمرين فلسطينيين أثناء توجههم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة. . حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب الملك عبدالله الثانى، فى البرقية، باسمه وباسم الشعب الأردنى والحكومة الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم سائلا العلى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب الفلسطينى كل مكروه.

وكان حادث تدهور الحافلة قد وقع الليلة الماضية بالقرب من منطقة المدورة على الحدود الأردنية ، وأسفر عن وقوع 16 حالة وفاة و30 إصابة. . وفقا لما أفادت به مديرية الدفاع المدنى الأردنية.
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مصر 365

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