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هجوم بقنبلة يدوية على حاجز للجيش الصومالى فى مقديشيو

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هجوم بقنبلة يدوية على حاجز للجيش الصومالى فى مقديشيو هجوم بقنبلة يدوية على حاجز للجيش الصومالى فى مقديشيو

أفاد شهود عيان بأن عناصر يشتبه فى انتماءهم لحركة الشباب الصومالية المتشددة ألقوا قنبلة يدوية على حاجز للجيش فى مقديشيو بالصومال، ما أدى لوقوع عدد غير محدد من الإصابات.

وذكرت (إذاعة شابيلى) الصومالية أن الهجوم وقع فى تقاطع (سوق باكارو) حيث كانت تؤدى القوات خدمتها، فيما تشير تقارير إلى أن المهاجمين فروا عقب الهجوم بوقت قصير.

وأوضح شهود عيان أن القوات فتحت نيرانها عقب وقوع الانفجار وشرعت فى تحقيق، دون إلقاء القبض على أى شخص.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب عُرِفت بتنفيذ مثل ذلك النوع من الهجمات ضد القوات الصومالية وقوات أميصوم فى مقديشيو.
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