ضبط شخص يروج لمنظمة "حزب الله" وأمينها العام بالبحرين

صرح المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين الخميس، بأن النيابة تلقت بلاغا من مديرية شرطة محافظة العاصمة بضبط أحد الأشخاص بحوزته مطبوعات وصور تتضمن الترويج لمنظمة (حزب الله) الإرهابية، وأمينها العام من خلال عرضها للبيع فى أحد المحلات التجارية غير المرخصة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم، بحضور محاميه، وأمرت بحبسه احتياطيا، والتحفظ على المحل التجارى، تمهيدا لاحالته للمحاكمة الجنائية فور الانتهاء من التحقيقات.

وفى سياق متصل، أعرب مجلس النواب البحرينى عن تأييده التام للقرارات التى اتخذتها حكومة مملكة البحرين وعدد من الدول الخليجية بشأن مراجعة علاقاتها بمن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظمة حزب الله الارهابية، مؤكدا دعمه لكافة التوجيهات الداعمة والمعززة للحفاظ على امن واستقرار مملكة البحرين بشكل خاص ودول المنطقة الخليجية بشكل عام، والمتعلقة بإبعاد الذين ثبت انتماءاتهم للمنظمة الارهابية (حزب الله).

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنظمات والأشخاص ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأى شكل للمنظمات الإرهابية.

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