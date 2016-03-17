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الملكة رانيا تنعى المتوفين فى انقلاب حافلة المعتمرين الفلسطينيين بالأردن

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الملكة رانيا تنعى المتوفين فى انقلاب حافلة المعتمرين الفلسطينيين بالأردن الملكة رانيا تنعى المتوفين فى انقلاب حافلة المعتمرين الفلسطينيين بالأردن
نعت الملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن المعتمرين الفلسطينيين ضحايا انقلاب الحافلة التى كانت تقلهم، فى محافظة معان جنوب الأردن أمس الأربعاء.

وقالت الملكة رانيا فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر " الله يرحم الضحايا من أشقائنا الفلسطينيين فى حافلة المعتمرين فى معان ويصبر أهاليهم وأدعوا للمصابين بالشفاء العاجل بإذن الله".

وكان حادث انقلاب الحافلة قد وقع أمس الأربعاء بالقرب من منطقة المدورة على الحدود الأردنية ، وأسفر عن وقوع 16 حالة وفاة و30 إصابة. . وفقا لما أفادت به مديرية الدفاع المدنى الأردنية.

- ارتفاع حصيلة انقلاب حافلة معتمرين فلسطينين فى الأردن لـ 16 قتيل

- ملك الأردن يعزى الرئيس الفلسطينى فى ضحايا حادث حافلة المعتمرين
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مصر 365

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