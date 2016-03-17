مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين الخميس، المسجد الأقصى المبارك بفلسطين من باب المغاربة، وبحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال.

وتمت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، فى الوقت الذى تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق الشباب والنساء خلال دخولهم للصلاة فى المسجد.

كما واصلت مجموعة من النساء والطالبات اعتصامهن أمام الأقصى من جهة باب حطة، احتجاجا على منعهن دخوله لشهور متتالية، بسبب مشاركتهن بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، عن استشهاد شابين فلسطينيين، لم تعرف هويتهما بعد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى بالقرب من مستوطنة (أرئيل) المقامة على أراضى المواطنين فى محافظة (سلفيت)، غرب الضفة الغربية المحتلة، فيما زعم الاحتلال أن الشابين حاولا تنفيذ عملية طعن.

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