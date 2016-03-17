اختبار دم جديد يمكنه التنبؤ بالزهايمر قبل 20 سنة من الإصابة

نجح فريق من الباحثين فى ابتكار اختبار جديد يحدث ثورة يمكنها التنبؤ بمرض الزهايمر قبل 20 سنة مقدماً من الإصابة بالمرض، ويمكن أن يمنع الضحايا من التوصل إلى مرحلة متقدمة قبل أن يتم تشخيصهم.

وأوضح الباحثون عبر البحث الجديد المنشور مؤخراً عبر صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الاختبار المبتكر يساعد الناس فى منتصف العمر على تحديد خطر الإصابة بمرض الزهايمر حتى لا يصل إلى حالة مدمرة.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الاختبار الحديث يعتمد على التعرف بالبروتينات المشتركة مع مرض الزهايمر لأنها تتسرب إلى مجرى الدم، المعروفة باسم "الببتيدات اميلويد بيتا"، هذه السلاسل تتجمع معاً فى أدمغة الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر، مما يسفر عن مقتل الخلايا المحيطة بها ببطء.

ويستند الاختبار الجديد على تحليل المناعة بطريقة كيميائية باستخدام جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء.

وأضاف الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى دورية الكيمياء التحليلية، أن النتائج تشير إلى أن فحص الدم الحديث لديه دقة 84% لتحديد خطر الإصابة بالزهايمر قبل 20 سنة من الإصابة.

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