بوتين: بطاريات صواريخ «S 400» ستبقى في سوريا وقواتنا تستطيع العودة في أي وقت

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القوات الروسية أغلقت طرق تهريب النفط على الإرهابيين، وأنهم تدخلوا في سوريا بناءً على طلب من الحكومة السورية.

وأضاف بوتين خلال حفل تكريمه للجنود الروس العائدين من الأراضي السورية، إن قواته ساعدت القوات السورية في تحقيق انتصارات مهمة.

وشار بوتين إلى أن قرار سحب القوات الروسية الجزئي من سوريا، جاء بالتنسيق مع الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأكد بوتين أن روسيا ستتابع تنفيذ الهدنة في سوريا وإيجاد الظروف لمواصلة الحوار السياسي، مضيفًا “سنواصل تقديم الدعم العسكري والمالي للحكومة السورية”.

ولفت بوتين إلى أن بطاريات صواريخ “S 400″ ستبقى في سوريا، وأن القوات الروسية تستطيع العودة في أي وقت.