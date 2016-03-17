18مايو..الحكم على رئيس بنك «مصر-إيران» السابق في اتهامه بـ«الاستيلاء على مليون جنيه»

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الخميس، الحكم على رئيس بنك “مصر- إيران” السابق، “مخلي سبيله”، والمتهم بـ”الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه”، بجلسة 18 مايو المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمي، ومحمد أبو العلا.

كما عُقدت الجلسة في غرفة المداولة، وحضر فريد الديب، محاميًا عن المتهم، ودفع أمام المحكمة ببطلان التحريات العامة، وطالب ببراءة موكله، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت مباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام رئيس محمد عبد الحافظ محمود، رئيس بنك “مصر – إيران” السابق، بـ”الاستيلاء على مبالغ مالية من البنك”، و”التهرب من سدادها”، حسبما أفاد البلاغ.

وأمرت النيابة باستدعائه، وإحالته للمحكمة “مخلي سبيله”، التي تنظر القضية للفصل فيها .