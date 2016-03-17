تأجيل «وقف نشرة أخبار المصري اليوم» لـ 13 أبريل

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، الخميس، بتأجيل الدعوى المطالبة بوقف عرض “نشرة أخبار المصري اليوم”، لـ ١٣ أبريل المقبل، للاطلاع.

وتذاع نشرة أخبار المصري اليوم، على فضائية “القاهرة والنَّاس”.

حضر الجلسة شارل فؤاد المصري، مقدم الدعوى، ورامي فؤاد، المحامي من مكتب لبيب معوض المحامي، حسبما أفاد مراسل أونا.

كما حضر الجلسة خالد الجرف، محامي حاضر عن المجلس الأعلى للثقافة، ووكيلا عن الخصم المهندس صلاح دياب، المدعى عليه الأول، محمد طه، فيما حضر عن الخصم طارق نور، رئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس، محمد خليل.

وأقام الدعوى الكاتب الصحفي، شارل المصري، مدير تحرير جريدة المصري اليوم المستقيل، ضد المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال الشهير، ومالك مؤسسة المصري للصحافة والنشر.