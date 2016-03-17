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طوني خليفة يطالب فضل شاكر بتسليم نفسه في «100 سؤال» على «الحياة‎»

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طوني خليفة يطالب فضل شاكر بتسليم نفسه في «100 سؤال» على «الحياة‎» طوني خليفة يطالب فضل شاكر بتسليم نفسه في «100 سؤال» على «الحياة‎»

الإعلامي طوني خليفة – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

يحل الإعلامي طوني خليفة، مساء يوم السبت، ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها “100 سؤال”، الذي يذاع على قناة الحياة الساعة 11 مساءً.

وقال “خليفة” إنه كان يستمتع ببكاء ضيوفه، لدرجة أنه كان يتفق مع المخرج على التركيز على وجه الضيف عند بعض الأسئلة التي كان يعلم جيدًا أنه كان سيبكي فيها.

وتابع “طوني” كلنا نكذب، وأنا كذبت في الحلقة، في الإجابة على بعض الأسئلة، ” أنا كذبت وأنتي نواياكي سيئة”.

طرق الإعلامي اللبناني طوني خليفة في الحلقة المقبلة من برنامج “100 سؤال”، الذي تقدمه الاعلامية راغدة شلهوب على شاشة الحياة المصرية، إلى كثير من المواضيع الشخصية منها عدد النساء في حياته وردة فعله حول اعتناق ابنه للإسلام.

قال خليفة: «أنا طيب لدرجة الغباء، وأفضل لقب إعلامي»، وداعب الإعلامية راغدة شلهوب، قائلا: «بخاف منك».

وأضاف خلال برومو الحلقة،: «عدد النساء في حياتى 5 نساء، وزوجتي رقم 6»، كما طالب المطرب المعتزل فضل شاكر، بتسليم نفسه للقضاء اللبناني، مشيرًا إلى أن 90% من السياسيين كاذبون.

وكشف طوني خليفة عن أسباب حفظه لبعض آيات القرآن الكريم، قائلا: «لكي أتماشى مع ضيوفي، فمعظمهم رجال دين إسلامي»، رافضا اعتناق ابنه الدين الإسلامي، موضحًا: «ممكن أكون مسلم أكثر من كثير من المسلمين».

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