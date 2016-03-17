آس: ريال مدريد قرر بيع إسكو وجيمس رودريجيز

قالت صحيفة آس الإسبانية إن ريال مدريد قرر التخلي عن الثنائي إسكو ألاركون وجيمس رودريجيز لتردي مستواه وعدم قناعة الرئيس فلورنتينو بيريز بما يقدمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي قرر عرض اللاعبين للبيع والاستماع للعروض المقدمة من أجل التعاقد معهما.

وذكرت الصحيفة أن الثنائي لم يتحسن مستواه مع المدرب الجديد زين الدين زيدان الذي خلف الإسباني رافاييل بينيتيث في تدريب ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يضع عينه على إسكو وأنه طلب من لاعبه وصديق الأخير ألفارو موراتا إقناعه بالقدوم إلى الدوري الإيطالي.

وقد يجد بطل إيطاليا منافسة من مانشستر سيتي الذي رغب في التعاقد مع إسكو منذ 3 سنوات وقد يكرر المحاولة الآن قبل أشهر من تولي جوسيب جوارديولا قيادته.