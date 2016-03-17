منع كريمة الحفناوي من الظهور في التلفزيون المصري

كتبت – إنجي لطفي

قال عصام السعيد رئيس تحرير برنامج ” ثوار لأخر مدى” والذي يبث على شاشة قناة القاهرة “الثالثة”، إنه تم منع دكتورة كريمة الحفناوي من استضافتها في البرنامج برغم من حصولنا على تصريح بتوقيع من رئيس القناة بالموافقة على الضيفة ومضمون محاور الحلقة، مؤكدًا على أن رئيس القناة كان على بالضيف ومحاور الحلقة ولم يبدي اعتراضه.

وأضاف “السعيد” في تصريح خاص لوكالة ONA، أن مدير إنتاج البرنامج تواصل مع مسئولي أمن القنوات الإقليمية و‘‘ تم إبلاغنا بعدم وجود تصريح، حيث تم سحب التصريح بشكل مفاجئ قبل موعد الحلقة بنصف ساعة، كما أنني التقيت بمسئول بأمن التلفزيون وأبلغني أننا ليس علاقة بعدم دخول الضيفة الدكتورة كريمة الحفناوي’’.

وأكد “السعيد”، ‘‘أننا سنتقدم بمذكرة إلى رئيس القناة محي سعد للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، مشددًا على أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام، ولابد من محاسبة المسئول عن تشويه صورة الإعلام المصري.’’

وفي سياق متصل، أكدت دكتورة كريمة الحفناوي في اتصال هاتفي مع وكالة ONA، إنها حضرت قبل موعد البرنامج بنصف ساعة وفؤجئت بأن أحد أفراد الأمن أبلغها بأنه لا يوجد تصريح لها.

توجهت “الحفناوي”، بعدة تساؤلات لمسئولي ماسبيرو منها هل عاد ماسبيرو للسياسات القديمة؟ هل هناك جهة تتحكم في البرامج وأفكارها؟ هل ماسبيرو عزبة حتى يتم إلغاء البرنامج قبل موعده بنصف ساعة؟ أين ميثاق الشرف الإعلامي؟ أين نقابة الإعلاميين؟.

وطالبت الحفناوي بوضوح سياسة الإعلام المصري موضحة لدينا دستور يلزم الدولة بتشكيل المجلس الوطني للاعلام؟.

يذكر أن برنامج ” ثوار لأخر مدى” تم إيقافه من قبل عدة مرات، من تقديم الإعلامية هبة عز العرب، ومن إخراج هناء مصطفى.