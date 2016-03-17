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صور.. ابتكار مصابيح تنمو بداخلها النباتات بدون ماء أو ضوء الشمس

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ابتكار مصابيح تنمو بداخلها النباتات دون الحاجة للشمس

ابتكار مصابيح تنمو بداخلها النباتات دون الحاجة للشمس

ابتكر مصميين ألمان مصابيح صديقة للبيئة تنمو بداخلها النباتات بدون الاحتياج لضوء الشمس أو للماء.

جاءت فكرة التصميم  للألمانيتين إيميليا لوشت وآرني سيبرانتك، للرغبة في إضفاء البهجة والإحساس بالطبيعة في المساحات الخالية من النوافذ سواء في المنازل أو المكاتب، حسبما أفادت العربة نت.

وصُممت هذه المصابيح التي أطلق عليها اسم “Mygdal Plantlamp” بشكل قالب زجاجي منتفخ موصل للكهرباء ومزود بضوء “إل إي دي”، كبديل لأشعة الشمس، من أجل نمو النباتات الخضراء بشكل طبيعي دون تضررها. ولا يوجد كابلات أو أسلاك موصلة بين مصدر الطاقة وضوء إل إي دي.
> وتم تشكيل نموذجين مختلفين من القوالب، فهي إما متدلية من السقف أو ثابتة في مكانها، وتمنح المصابيح الزجاجية المزدهرة بالنباتات الخضراء شعورًا بالسعادة والراحة، وأشارت المصممتان إلى أن هذه المصابيح توفر نظامًا بيئيًا مستداماً، يسمح بنمو النباتات لسنوات دون أن تتأثر سلبًا.

ابتكار مصابيح تنمو بداخلها النباتات دون الحاجة للشمس

ابتكار مصابيح تنمو بداخلها النباتات دون الحاجة للشمس

ابتكار مصابيح تنمو بداخلها النباتات دون الحاجة للشمس

ابتكار مصابيح تنمو بداخلها النباتات دون الحاجة للشمس

ابتكار مصابيح تنمو بداخلها النباتات دون الحاجة للشمس

ابتكار مصابيح تنمو بداخلها النباتات دون الحاجة للشمس

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