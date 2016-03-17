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فقط على قنوات «ONTV» تفاصيل بطولة الـ«Kite boarding» لعام 2016

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فقط على قنوات «ONTV» تفاصيل بطولة الـ«Kite boarding» لعام 2016 فقط على قنوات «ONTV» تفاصيل بطولة الـ«Kite boarding» لعام 2016

ارشيفية

تحت رعاية قنوات “ONTV”، تنقل القناة تفاصيل بطولة العالم للـ”Kite boarding” لعام 2016، بمشاركة أبطال العالم “الإنجليزي أرون هالدو والبرازيلي، كارلوس ماريو والهولندي ساندربوس والإسبانية ريتا”، وعلى رأسهم أبطال والعالم “كريم محمود المصنف، الأول على العالم في بطولات الناشئين ومحمد مدرك وفاروق قنديل وآنا هشام المصنفة الخامسة على العالم في بطولة الناشئات”، وذلك سيساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة في مصر بأشكالها المختلفة وفي مقدمتها السياحة الرياضية.

تعكس شاشات قنوات “ONTV” أن البطولة ستقام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر من تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة تراجع معدلات السياحة، والحرب على الإرهاب ونؤكد أن مصر قادرة على تخطى أصعب الظروف، واستكمال مسيرتها لاستعادة مكانتها العالمية، كما أننا نبعث برسالة واضحة للعالم أجمع أن مصر قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحاضرة بقوة في المناسبات الرياضية العالمية.

يذكر أن بطولة العالم للـ “Kite boarding” ستقام من 20 إلي 27 مارس وهي مكونة من سبع جولات تم اختيار مدينة الجونة بمصر لتستضيف الجولة الأولى منها وتقام باقي الجولات السبع في دول فرنسا وإسبانيا والمغرب والبرازيل وأستراليا وألمانيا فالبطولة واحدة من أكبر الخطوات على طريق دعم وتنشيط السياحة المصرية والترويج للأنشطة السياحية المختلفة وبخاصة الرياضية منها.

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