«الظواهري» يصل منزله بعد إخلاء سبيله من سجن العقرب فجر اليوم

قال خالد المصرى محامى الجماعات الإسلامية، إن سلطات الأمن بسجن العقرب أخلت فجر اليوم الخميس، سبيل محمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة، تنفيذا للحكم القضائى الصادر بحقه، مشيرا إلى أنه متواجد الآن فى منزله.

وأكد المصرى في تصريحات صحفيه أن الظواهرى سيخضع لتدابير أمنية بعد إخلاء سبيله وفقا لنص حكم المحكمة الذى يتضمن مروره يوميا على قسم الشرطة كإجراء احترازى لافتا إلى أنه كان متهما فى قضيتين حصل على البراءة فى واحدة منهما وهى القضية التى عرفت إعلاميا بـ”خلية الظواهرى” كما حصل على إخلاء سبيل فى القضية 318 أمن الدولة والتى كان متهما فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة.