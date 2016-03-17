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بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بـ«إهانة وتهديد رئيس الجمهورية»

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بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بـ«إهانة وتهديد رئيس الجمهورية» بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بـ«إهانة وتهديد رئيس الجمهورية»

مرتضى منصور، نائب البرلمان، ورئيس نادي الزمالك

تقدم أشرف ناجي، المحامي، اليوم الخميس، ببلاغٍ للنائب العام ضد النائب مرتضي منصور، حسبما أفاد مراسل أونا.

وحمل البلاغ رقم 3930 لسنة 2016م عرائض النائب العام.

اتهم البلاغ النائب مرتضى منصور، بـ”إهانة وتهديد رئيس الجمهورية، لإجباره على القيام بالضغط على سامح سيف اليزل، وإلا الحساب قادم، وسيقلب الدنيا”، حسبما أفاد البلاغ.

كما اتهم “النائب بـ”تهديد “” لإجباره على عدم الجلوس مع شباب الألتراس وإلا سيجلس مع الإخوان”، حسبما أفاد البلاغ.

و”فوجيء” الشعب المصري بقيام مرتضى منصور، بـ”تهديد” رئيس الجمهورية على الملأ، “على شاشات التليفزيون”، وأمام الملايين من المصريين والعرب في العديد من البرامج التليفزيونية، حسبما أفاد البلاغ المقدم.

و”تكرر” “التهديد” لرئيس الجمهورية “أكثر من مرة” مع أكثر من إعلامي، منهم مداخلة مع الإعلامي محمود معروف، ومداخلة مع الإعلامي سيد علي، فضلًا عن مداخلة مع الإعلامي خالد الغندور”، بحسب ما أفاد البلاغ.

وطالب مقدم الدعوى، مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب مرتضي أحمد منصور، نائب الشعب وعضو البرلمان المصري، ورئيس نادي الزمالك، والتحقيق معه بعد رفع الحصانة عنه في الاتهامات الموجهه إليه.

 

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أونا

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