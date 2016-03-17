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طارق العوضي والنائب خالد عبد العزيز يلتقيان السفير الفلسطيني الاثنين المقبل

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طارق العوضي والنائب خالد عبد العزيز يلتقيان السفير الفلسطيني الاثنين المقبل طارق العوضي والنائب خالد عبد العزيز يلتقيان السفير الفلسطيني الاثنين المقبل

السفير الفلسطيني والنائب خالد عبد العزيز وطارق العوضي

أكد المحامي الحقوقي طارق العوضي، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، أنهما سيلتقيان السفير الفلسطيني بالقاهرة جمال الشوبكي، بمقر السفارة، الأثنين المقبل.

وأكدت مصادر خاصة لـ«ONA»، أن اللقاء يأتي من أجل الترتيب لموعد دعوة السفير الفلسطيني رسميا على العشاء في منزلهما بمنطقة حدائق القبة، ردًا على دعوة النائب السابق توفيق عكاشة للسفير الاسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين، على العشاء بمنزله الشهر الماضي، والتي أفقدته عضويته بالمجلس.

وأوضحت المصادر، أن السفير الفلسطيني رحب بالدعوة، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الفلسطينية وعدم تأثرها ببعض الشوائب التي حدثت بعد دعوة “عكاشة” لسفير الكيان الصهيوني في منزله.

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