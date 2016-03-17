«ناسا» تجري تجربة الأولى من نوعها بإشعال النار بمركبة في الفضاء

تسعى وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، إلى إجراء تجربة هي الأولى من نوعها، بإشعال النار في مركبة “سيغنز” وسط الفضاء.

وتقوم”ناسا” بتلك التجربة الفريدة، لاختبار مدى مقاومة المركبات الفضائية للحرائق، والاستفادة من النتائج في تطوير معايير السلامة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأوضحت وكالة الفضاء، أن التجربة لا تشكل أي تهديد، ذلك أن المركبة لن تشتعل نارًا إلا بعد ابتعادها عن محطة الفضاء الدولية حيث يقيم ستة رواد.

ويرتقب أن تقوم مركبة التجربة، وهي من صنع شركة “أوروبتيال إي تي كي”، بنقل مواد ومعدات إلى محطة الفضاء الدولي، في غضون أشهر.

ولن تستغرق التجربة سوى ساعات قليلة، قبل أن تعود إلى الأرض لدراسة النتائج التي تم الحصول عليها.

وتراهن “ناسا” على معرفة النحو الذي تنتشر به ألسنة اللهب في الفضاء، في ظل ضعف الجاذبية، ووجود كميات ضعيفة من الأوكجسين.