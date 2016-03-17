رئيس الوزراء: إطلاق أسماء عدد من الشهداء على بعض المدارس والشوارع بالبحيرة

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 253 لسنة 2016، بالموافقة على إطلاق اسم الشهيد ماجد حامد يوسف على مدرسة كفر سنبو للتعليم الأساسى بمركز زفتى بمحافظة الغربية، واسم الشهيد ربيع محمد على عصفور على مدرسة مجمعة الوفائية الابتدائية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، كما يطلق اسم الشهيد مازن إبراهيم سالم على شارع المحكمة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، إطلاق اسم الشهيد جمعة عبد المنصف إبراهيم عمر على مدرسة عزبة عمر الإعدادية بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، كما يطلق اسم الشهيد مبروك أحمد عبد الفتاح على الشارع الرئيسى بقرية زاوية البحر بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى إطلاق اسم الشهيد أيمن حسنى الصياد على مدرسة منشأة رزافة الابتدائية الجديدة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

كما تم تخصيص قطعة أرض بحى شرق شبين الكوم لصالح وزارة الدفاع لإقامة مستشفى تابعة للقوات المسلحة لعلاج العسكريين والمدنيين.

كما أصدر قرارا بتخصيص قطعة أرض بالدقهلية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى، وأخرى بأسوان لإقامة معهد أزهرى، واثنين آخرين بالأقصر لإقامة معهد أزهرى ومسجد، وتخصيص ثلاث قطع أراضى بالغربية لإقامة بعض الأنشطة، وتخصيص عدد قطع بجنوب سيناء لإقامة كل من كمين مدخل الرويسات، ملعب خماسى، مقر دائم وملتقى واستراحة للعاملين بديوان عام المحافظة، إقامة ساحة انتظار للمواطنين وجراج للسيارات المحجوزة بديوان عام القسم على ذمة القضايا.

- إطلاق أسماء شهداء على عدد من المدارس والشوارع بمحافظة الجيزة

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