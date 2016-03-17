جولة مفاجئة لوزير الرى فى محافظة الإسكندرية

>قام الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، بجولة مفاجئة في محافظة الإسكندرية لتفقد تطهير المصارف وتطوير محطات الرفع، والإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال أية أمطار خلال الموسم الحالي والمواسم القادمة، وذلك فى إطار الجهود للتعامل مع التغيرات المناخية والحفاظ على المنشئات والمرافق وشبكة المجاري المائية وتأهيلها وتوسعتها لاستيعاب كافة التصرفات المائية وخاصة بالمناطق الشمالية التي تتعرض لنوات وأمطار.

تضمنت الجولة تفقد الأعمال الجارية التي تتم بمصرف العموم والتي تشمل أعمال التجريف والتطهير والتعميق فضلا عن إقامة جسور وبوابات حجز بين المصرف وبحيرة مريوط والتي تقوم الوزارة بتنفيذها ضمن الخطة العاجلة، إضافة إلى متابعة الدراسات والأبحاث الحالية التي تتم بمسار المصرف داخل بحيرة مريوط للحفاظ على المناسيب الآمنة وحماية الثروة السمكية داخل البحيرة.

كما تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمجرى طرد محطات المكس حتى المصب على البحر المتوسط بمنطقة المكس، والاطمئنان على تقدم سير العمل في مجال تكسير البغلة أسفل كوبري المكس في الاتجاه من منطقة العجمي إلى منطقة القباري ، وذلك ضمن الخطة العاجلة .

الجدير بالذكر أن الأعمال المطلوب تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة محطات الرفع وشبكات المصارف والري بمحافظة الإسكندرية تتضمن زيادة عدد وحدات الرفع بمحطة أبيس والقلعة وفيما يخص مصرف العموم يتم ترميم وتعلية مسافة 20 كم لجسور وعمل أفمام وبوابات للفتحات بالجسور المغذية لحوض بحيرة مريوط وتوسيع وتعميق طرد محطة المكس، وقد تم بمصرف تعمير الصحاري 1 عمل ازدواج لتغطية المصرف بطول 1.2كم بقطر 1.5م وإزالة قنطرة المصب على مصرف تعمير الصحارى الرئيسى أسفل الطريق الصحراوي وتعلية جسور المصرف بطول 3 كم بالبرين، بالاضافة الى انشاء مرسى للصيادين عند مصب مصرف العموم، وتبلغ التكلفة الاجمالية للاعمال 64 مليون جنيه.

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