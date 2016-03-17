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مطار الغردقة: وصول 8640 سائحا اليوم على متن 28 رحلة بينها واحدة من إيطاليا

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مطار الغردقة: وصول 8640 سائحا اليوم على متن 28 رحلة بينها واحدة من إيطاليا مطار الغردقة: وصول 8640 سائحا اليوم على متن 28 رحلة بينها واحدة من إيطاليا
صرح الطيار صادق الشورى مدير مطار الغردقة الدولى، بأن المطار يشهد اليوم هبوط وإقلاع 72 رحلة طيران دولية فى الهبوط، وذلك منذ الساعات الأولى من اليوم وحتى نهايته، حسبما ورد فى جداول وصول الرحلات والتى من المقرر أن تقل 8640 سائحا من جنسيات مختلفة.

وأضاف الشورى فى تصريح له اليوم الخميس، إلى أنه من المقرر أن يستقبل المطار 18 رحلة من ألمانيا و4 رحلات من الدنمارك و3 رحلات من بولندا و2 رحلات من أوكرانيا ورحلة واحدة من إيطاليا وتركيا والسويد وأستونيا وليتوانيا وعمان وهولندا وتنزانيا، مشيراً إلى أن هناك 23 رحلة داخلية وصول وسفر وعلى متنها 1725 راكبا محليا.


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