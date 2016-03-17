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النيابة العامة بروما تحقق فى اختفاء "رجينى المصرى" منذ أكتوبر الماضى

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النيابة العامة بروما تحقق فى اختفاء "رجينى المصرى" منذ أكتوبر الماضى النيابة العامة بروما تحقق فى اختفاء "رجينى المصرى" منذ أكتوبر الماضى
أكدت وكالة أنسا الإيطالية أن النيابة العامة فى روما تحقق منذ أكتوبر الماضى عن اختفاء رجينى المصرى عادل هيكل 49 عاما"، وذلك فى رد لها على تصريحات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أمس لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية حول أهمية تعاون الجهات الإيطالية فى التحقيق حول اختفاء ومقتل هيكل فى روما.

وأوضحت مصادر لوكالة أنسا الإيطالية أن هيكل صاحب مغسلة سيارات فى حى أويليو التى أغلقت فى الصيف الماضى وكان يعيش مع زوجته وابنه واختفى فى ليلة 4 أكتوبر بعد أن ألغى عقد إيجار مسكنه وبعد أن حصل على 1100 يورو من أجهزة الصراف الآلى، ويرى أبنه معوض أن إيطاليا لم تقدم على عمل أى شئ لتسليط الضوء على هذه القضية، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر أن إيطاليا تتابع القضية وتبحث عنه منذ أكتوبر الماضى.

وأشادت الوكالة بتصريحات السيسى لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، والتى قال فيها "أؤكد لكم بننا نوضح كل شىء وسوف نصل إلى الحقيقة ونحن نعمل مع السلطات الإيطالية على تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين الذين قاموا بقتل ابنكم "، وهذه الكلمات كانت موجه إلى عائلة جوليو رجينى الباحث الإيطالى الذى تم اختطافه وقتلة فى القاهرة.

الأنبا أنطونيوس عزيز مينا


>وأشارت الوكالة إلى أن الأنبا أنطونيوس عزيز مينا أسقف الأقباط الكاثوليكيين كان قال فى مقابلة مع وكالة فيدس أن "التعذيب الذى تعرض له ريجينى فى محاولة لإفساد العلاقات بين الحكومتين المصرية والإيطالية".

وأكد الأنبا أنطونيوس أن هناك نية معتمدة لتخريب علاقات مصر مع إيطاليا، خاصة وأن إيطاليا من أكثر الدول التى لا تزال تدعم مصر وهناك مصالح مشتركة مع المصرية، والدليل على ذلك هو أن فى حال أن الجهات الأمنية هى من قامت بهذه الجريمة فإنها من الممكن أن تذهب به إلى الصحراء وتدفن الجثة، لكن لم تظهرها فى الوقت الذى يزور فيه وفد إيطالى على رأسه وزيرة التنمية الإيطالية وبسبب هذا الحادث تم إلغاء هذه الزيارة التى كانت مهمة للغاية بالنسبة للحكومة المصرية".
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