"الأرصاد": الطقس غدٍ لطيف شمالا معتدل جنوبا.. والصغرى فى القاهرة 16درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة، معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على أقصى الغرب وعلى البحر الأحمر، مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح شرقية، أما البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 16 العظمى 24، الإسكندرية الصغرى 15 العظمى 21 مطروح الصغرى 11 العظمى 21 بورسعيد الصغرى 15 العظمى 19 دمياط الصغرى 15 العظمى 19 بلطيم الصغرى 14 العظمى 19 الإسماعيلية الصغرى 15 العظمى 25 السويس الصغرى 16 العظمى 25 العريش الصغرى 12 العظمى 20 نخل الصغرى6 العظمى 21 طابا الصغرى 9 العظمى 22 الطور الصغرى 15 العظمى 25 مرسى علم الصغرى 18 العظمى 26 الغردقة الصغرى 11 العظمى 19 شرم الشيخ الصغرى 18 العظمى26 رفح الصغرى 11 العظمى 19 كاترين الصغرى 5 العظمى17 سيوة الصغرى 9 العظمى 26 المنيا الصغرى 10 العظمى 25 الفيوم الصغرى 11 العظمى 25 رأس سدر الصغرى15 العظمى 24 أبوسمبل الصغرى16 العظمى 27 وسط الدلتا الصغرى 15 العظمى 24 أسيوط الصغرى 11 العظمى 26 سوهاج الصغرى 12 العظمى 27 الأقصر الصغرى 13 العظمى 28 أسوان الصغرى 16 العظمى 29 شلاتين الصغرى 17 العظمى27 حلايب الصغرى 19 العظمى 25 الوادى الجديد الصغرى 10 العظمى27 قنا الصغرى 13 العظمى 28 نويبع الصغرى 17 العظمى 24 السلوم الصغرى 10 العظمى 23.

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