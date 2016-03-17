حادث صدم سيارة بمطعم وإصابة أسرة بداخله في عجمان

وقع حادث صدم لمطعم خاص بالمأكولات السريعة على شارع الإتحاد بمنطقة الصناعية الجديدة بعجمان ونتج عن الحادث إصابة ورجل وإمرأتان وطفلة أثناء تواجدهم داخل المطعم بالإضافة إصابة سائقة المركبة المتسببة.

وصرح سعادة العقيد علي حميد المسيبي مدير إدارة المرور والدوريات بعجمان أن سائقة المركبة المتسببة عربية الجنسية كانت تقود مركبتها من نوع شيري لإيقافها في المواقف الخاصة بالمطعم، وعن طريق الخطأ قامت بالضغط على دواسة الوقود بدلا عن مكابح التوقف مما أدى إلى صدم واجهة المطعم ودهس رجل وإمرأتان وطفلة من الجنسة العربية كانوا متواجين بالداخل، ومن جراء الحادث أصيب المدهوسين والسائقة بإصابات بسيطة حيث تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان بواسطة الإسعاف الوطني، وتم تحويل سائقة المركبة المتسببة بعد أخذها العلاج اللازم إلى مركز شرطة الحميدية الشامل لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعا سعادة العقيد علي حميد المسيبي مدير إدارة المرور والدوريات كافة السائقين إلى ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد المرور والتركيز عند التوقف، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من الحوادث الخطيرة.

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