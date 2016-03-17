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محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل قانون «مجمع التقنية»

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محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل قانون «مجمع التقنية» محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل قانون «مجمع التقنية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 3 لسنة 2016، بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء مجمع التقنية وتعديلاته.

ونصّ القانون على أن يُستبدل مُسمّى "مجمع الصناعات الوطنية" ليكون بدلاً من المُسمّى القديم "مجمع التقنية"، وذلك أينما ورد في القانون رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء مجمع التقنية وتعديلاته، وفي أي تشريع آخر معمول به في إمارة دبي.

ويأتي التعديل الجديد تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية بشأن قطاع الصناعة، وما يمثله "مجمع الصناعات الوطنية" من أهمية اقتصادية كبيرة للإمارة على صعيد جذب الاستثمارات الصناعية الوطنية والخليجية الرائدة، بالنظر إلى توفر البيئة التحتية المتطورة فيها، والامتيازات والحوافز التي توفرها للمستثمرين.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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