استئناف محاكمة 335 إخوانيا فى قضية "اقتحام قسم شرطة مغاغة" بالمنيا

تستأنف المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم الخميس، محاكمة 335 متهماً من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بمركزى مغاغة، حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى أقوال باقى الشهود ومرافعة الدفاع فى قضية اقتحام قسم شرطة مغاغة وقطع السكة الحديد عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت النيابة أحالت المتهمين فى شهرى مارس وأبريل من العام الماضى إلى القضاء العسكرى، بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، والاشتراك فيما بينهم على تخريب منشآت عامة، وتعطيل حركة المواصلات، والتحريض على العنف وإثارة الفوضى بالبلاد، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

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