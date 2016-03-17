أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

استئناف محاكمة 335 إخوانيا فى قضية "اقتحام قسم شرطة مغاغة" بالمنيا

Google+ Print
استئناف محاكمة 335 إخوانيا فى قضية "اقتحام قسم شرطة مغاغة" بالمنيا استئناف محاكمة 335 إخوانيا فى قضية "اقتحام قسم شرطة مغاغة" بالمنيا
تستأنف المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم الخميس، محاكمة 335 متهماً من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بمركزى مغاغة، حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى أقوال باقى الشهود ومرافعة الدفاع فى قضية اقتحام قسم شرطة مغاغة وقطع السكة الحديد عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت النيابة أحالت المتهمين فى شهرى مارس وأبريل من العام الماضى إلى القضاء العسكرى، بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، والاشتراك فيما بينهم على تخريب منشآت عامة، وتعطيل حركة المواصلات، والتحريض على العنف وإثارة الفوضى بالبلاد، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365