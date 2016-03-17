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فيديو.. تصميم روبوتات خارقة تحاكي النمل تجر سيارة تزن طنين

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فيديو.. تصميم روبوتات خارقة تحاكي النمل تجر سيارة تزن طنين فيديو.. تصميم روبوتات خارقة تحاكي النمل تجر سيارة تزن طنين

روبوتات تجر سيارة

نجح  باحثين في جامعة ستانفورد الأمريكية، من صنع ست روبوتات تحاكي حشرات النمل، وتمكنت تلك الروبوتات من جر سيارة تزن طنين رغم أن أوزانها لا تتجاوز 100 جرام.

واستوحيت فكرة تصميم الروبوتات من النمل الذي يعمل معًا ضمن مجموعات لجر أجسام تفوقها وزنًا، إذ لاحظ الباحثون أن النمل يعزز قوته باستخدام الأرجل الستة في آن واحد، حسبما أفادت روسيا اليوم.

لذا صنع الفريق ست روبوتات تحمل اسم “microTug”، وتعمل بطريقة مماثلة لطريقة النمل مع إضافة عجلات لها ما مكنها من جر سيارة تزن طنين رغم بطء العملية.

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