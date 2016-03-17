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تقرير – تشيلسي يعرض 20 مليون إسترليني على إبراهيموفيتش

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تقرير – تشيلسي يعرض 20 مليون إسترليني على إبراهيموفيتش تقرير – تشيلسي يعرض 20 مليون إسترليني على إبراهيموفيتش

نشرت صحيفة صن الإنجليزية تقريرا كتب على موقع فووتميركاتو الفرنسي أفاد بأن تشيلسي قدم عرضا قيمته 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش.

الأخير عقده ينتهي الصيف المقبل مع باريس سان جيرمان، لم يحدد بعد وجهته القادمة، توج بالدوري الفرنسي الموسم الحالي وكان أحد نجوم ليلة الإطاحة بتشيلسي من دوري الأبطال الأسبوع الماضي حين سجل في لقاء الإياب من الدور ثمن النهائي.

وقال التقرير إن الفريق الإنجليزي عرض على صاحب الـ34 عاما عقدا مدته سنتين من أجل الانتقال إلى العاصمة لندن.

ومن المنتظر ظهور الدولي السويدي مع منتخب بلاده في مسابقة اليورو الصيف المقبل، وقد يتغير بعدها لون القميص الذي سيرتديه إذا لم يجدد عقده مع بطل فرنسا.

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