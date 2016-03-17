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#ليلة_الأبطال – تعليقا على كرة موراتا.. جوارديولا: يوفنتوس أكبر من أن يشتكي أخطاء الحكام

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#ليلة_الأبطال – تعليقا على كرة موراتا.. جوارديولا: يوفنتوس أكبر من أن يشتكي أخطاء الحكام #ليلة_الأبطال – تعليقا على كرة موراتا.. جوارديولا: يوفنتوس أكبر من أن يشتكي أخطاء الحكام

علق جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ على الهدف الملغي ليوفنتوس في مباراة الفريقين الأربعاء التي انتهت بفوز الأول 4-2 وتأهله لربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي الإسباني هدفا لم يحتسب بسبب إشارة مساعد الحكم أنه كان في موقف تسلل مما أثار الحديث حول مدى صحة القرار.

وكان يوفنتوس متقدما بنتيجة 2-0 وقتما سجل موراتا الهدف، وربما لو كان احتسبه الحكم لتأهل البيانكونيري بدلا من بايرن بعدما كان لقاء الذهاب في تورينو قد انتهى بالتعادل 2-2.

وقال جوارديولا للصحفيين في هذا الصدد بعد المباراة:"يوفنتوس أكبر من أن يشتكي بسبب هذا الأمر، عندما تخسر تصافح منافسك وتهنأه ثم تعود للمنزل".

وتابع "ربما الهدف كان صحيحا لكن هذه الأشياء تحدث في عالم كرة القدم".

ومن جانبه علق بيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس على الواقعة إذ قال لشبكة ميدياست الإيطالية:"هدف موراتا كان سيغير شكل المباراة تماما. مثل هذه الأخطاء في هذا المستوى تكلف كثيرا".

وأضاف "لا أبرر الهزيمة لكنني أتمنى أن تحظى الكرة الإيطالية مستقبلا بحماية أكبر. بعض الأخطاء التحكيمية تكون مؤلمة".

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