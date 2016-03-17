أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تنفيذ 47 حكما قضائيا وضبط عامل متهم بقضية قتل فى حملة أمنية بالجيزة

Google+ Print
تنفيذ 47 حكما قضائيا وضبط عامل متهم بقضية قتل فى حملة أمنية بالجيزة تنفيذ 47 حكما قضائيا وضبط عامل متهم بقضية قتل فى حملة أمنية بالجيزة
شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت منطقة أطفيح، شارك فيها ضباط الإدارة العامة للمباحث، وضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى، ومجموعات قتالية برئاسة ضباط من الإدارة العامة للأمن المركزى بالجيزة.

أسفرت الحملة عن ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع و5 طلقات، كما تم ضبط عاطل محكوم عليه فى قضية ضرب، وبحوزته 1000 قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 15 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ضرب ومقاومة سلطات وخطف، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 13 متهما مطلوب التنفيذ عليهم فى 47 حكما قضائيا بينهم عامل صادر ضده حكم فى قضية قتل.


>- تنفيذ 17 حكما قضائيا متنوعا فى حملة أمنية بقنا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365