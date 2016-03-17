تنفيذ 47 حكما قضائيا وضبط عامل متهم بقضية قتل فى حملة أمنية بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت منطقة أطفيح، شارك فيها ضباط الإدارة العامة للمباحث، وضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى، ومجموعات قتالية برئاسة ضباط من الإدارة العامة للأمن المركزى بالجيزة.

أسفرت الحملة عن ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع و5 طلقات، كما تم ضبط عاطل محكوم عليه فى قضية ضرب، وبحوزته 1000 قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 15 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ضرب ومقاومة سلطات وخطف، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 13 متهما مطلوب التنفيذ عليهم فى 47 حكما قضائيا بينهم عامل صادر ضده حكم فى قضية قتل.

- تنفيذ 17 حكما قضائيا متنوعا فى حملة أمنية بقنا

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