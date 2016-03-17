ضبط صاحب مستوع بوتاجاز لبيعه 400 أسطوانة مدعمة بالسوق السوداء فى كرداسة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على صاحب مستودع بوتاجاز لتجميعه أسطوانات البوتاجاز المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة مباحث التموين، تفيد قيام صاحب مستودع بوتاجاز بنطاق دائرة قسم شرطة كرداسة، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز "كبيرة الحجم وصغيرة الحجم" المدعمة من قبل الدولة، بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدًا من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تبين تجميعه 400 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم فى السوق السوداء، وحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

- القبض على بائع أسطوانات غاز بأعلى من سعرها المقرر للمواطنين فى العاشر