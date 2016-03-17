أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كلوب: سنسكت ' أولد ترافورد '

Google+ Print
كلوب: سنسكت ' أولد ترافورد ' كلوب: سنسكت ' أولد ترافورد '

تحدى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن فريقه سيسكت ملعب "أولد ترافورد" حين يحلون ضيوفا عليهم مساء اليوم الخميس.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 المكرر من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "لن يكون بإمكاني فهم الصيحات والتشجيعات الصاخبة في مدرجات الملعب، ولكنني أستمتع الحماس من الجمهور دائما".

وأضاف "إذا قدمنا مردود جيد وأظهرنا شخصية قوية فلن نسمع صوت الجمهور، لكن إن سمحنا لهم بالظهور الجيد خلال اللقاء فسيكون صوتهم أعلى".

كلوب أتم "الأمر إذا بأيدينا، وسنجعل المباراة صعبة على مانشستر يونايتد حتى لا يستمتعون بها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع