كلوب: سنسكت ' أولد ترافورد '

تحدى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن فريقه سيسكت ملعب "أولد ترافورد" حين يحلون ضيوفا عليهم مساء اليوم الخميس.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 المكرر من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "لن يكون بإمكاني فهم الصيحات والتشجيعات الصاخبة في مدرجات الملعب، ولكنني أستمتع الحماس من الجمهور دائما".

وأضاف "إذا قدمنا مردود جيد وأظهرنا شخصية قوية فلن نسمع صوت الجمهور، لكن إن سمحنا لهم بالظهور الجيد خلال اللقاء فسيكون صوتهم أعلى".

كلوب أتم "الأمر إذا بأيدينا، وسنجعل المباراة صعبة على مانشستر يونايتد حتى لا يستمتعون بها".