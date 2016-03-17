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مطار شرم الشيخ يستقبل 1330 سائحا على متن 10 رحلات دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1330 سائحا على متن 10 رحلات دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1330 سائحا على متن 10 رحلات دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الخميس 10 رحلات دولية على متنها 1330 سائحا من مختلف الجنسيات.

أكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 18% والمحافظة 16%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 10 رحلات دولية طيران على متنها 1330 سائحاً من مختلف الجنسيات و12 رحلة داخلية على متنها 766 سائحاً مصرياً، بإجمالى 2096 سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 2269 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف "خضر" أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 221 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 271 سائحا.


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