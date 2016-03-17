وصول 12 ألف طن بوتاجاز لموانى السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز والسفينة جاز ايجين وعلى متنها 3500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف عبد الرحيم مصطفى فى بيان اليوم، أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة شمس وعلى متنها 3 آلاف طن كيماويات كلوريد بوتاسيوم قادمة من العقبة، كما يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة الحرية وعلى متنها 43 شاحنة والعبارة الرياض وعلى متنها 409 راكب و7 شاحنة و14 سيارة.

وعلى جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 155 راكب و17 شاحنة و19 سيارة والسفينة النورس وعلى متنها 1700 رأس عجول حية والسفينة الحرية 1 وعلى متنها 3 شاحنة و3 راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 63 شاحنة و63 راكب وغادرت السفينة اورين اكسبريس وعلى متنها 41 ألف و900 طن فوسفات متجهة إلى اندونيسيا والعبارة مسرة وعلى متنها 397 راكب و17 شاحنة و8 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 81 شاحنة و78 راكب و16 سيارة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 235 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و10 براد و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 413 راكب منهم 90 معتمر و2 باص عمرة و8 شاحنة و2 باص جيت و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 47 شاحنة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 334 راكب و31 شاحنة و215 طرد سمك.